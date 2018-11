Napoli: nuovo appuntamento con la radio del Museo di Capodimonte contro violenza a donne (2)

- Poi spazio alla cultura con i film della rassegna “Napoli nel Cinema”, con l'intervista a Maria Luisa Firpo (in programmazione gratuita giovedì 29 novembre “Libera” di Pappi Corsicato), e poi la curatrice di Capodimonte Alessandra Rullo ci fa conoscere la collezione medioevale del Museo e in particolare l'opera di Simone Martini “Ludovico di Tolosa”. Infine, l’immancabile appuntamento con l’agenda degli appuntamenti e tanta tanta buona musica. “Radio Capodimonte” è il primo progetto di una radio museale nato da un accordo tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Master in Radiofonia dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (giunto alla quinta edizione) e l'associazione Campania Music Commission con il sostegno dell'azienda Tecno srl e la collaborazione dell'associazione Amici di Capodimonte onlus. Le interviste e la realizzazione del programma è affidata agli studenti del Master in Radiofonia del Suor Orsola Benincasa di Napoli (Rosanna Astengo, Riccardo Capecci, Angela Chiapperini, Mario De Martino, Marialaura Garripoli, Alfonso Palumbo, Anna Perrone, Davide Pinto, Marcello Polverino, Aniello Sergio) in collaborazione con Run Radio e l'ufficio stampa del Museo e Real Bosco di Capodimonte. (Ren)