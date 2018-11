Sanità: ginecologo licenziato perché non fa abortire paziente in imminente rischio di vita

- “In merito al caso del ginecologo dell’ospedale di Giugliano (Na) licenziato senza preavviso lo scorso 16 novembre dall’ASL Napoli 2 Nord, l’Azienda precisa che la ragione del provvedimento è connessa al rifiuto del sanitario di intervenire su una paziente arrivata nella notte del 1° luglio presso l’ospedale di Giugliano in emergenza ed a rischio di vita”. Così ha scritto in una nota l’ASL Napoli 2 Nord. “Il procedimento disciplinare è stato adottato a seguito dell’accurato lavoro effettuato dalla Commissione Disciplinare dell’Azienda che, nel corso dell’istruttoria e delle audizioni succedutesi in questi mesi, non ha mai ritenuto essere dirimente la scelta del sanitario di essere obiettore di coscienza. Le condizioni della donna, infatti, erano tali da porla in imminente pericolo di vita mentre il feto non faceva registrare alcuna attività cardiaca” ha continuato la nota dell’azienda sanitaria. “A conferma di ciò, il medico sanzionato nel corso delle sedute della Commissione Disciplinare non ha mai addotto a propria difesa la scelta di essere un obiettore di coscienza. L’Azienda Sanitaria sta valutando di inviare la documentazione alle autorità giudiziarie e all’Ordine dei Medici affinché possano verificare la necessità di effettuare le verifiche di propria competenza”.(Ren)