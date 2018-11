Regione: Piemonte capofila della cooperazione fra Italia e Francia per il turismo outdoor (3)

- “La varietà del paesaggio e la ricchezza del patrimonio naturalistico delle cinque regioni partner del progetto, – ha detto l’assessore Valmaggia - si snodano in un percorso che porta dalle Alpi al mare. Ambienti e contesti differenti, accomunati da scenari che si prestano allo sviluppo di un turismo 'outdoor', fatto di escursioni a piedi e in bici e di un approccio alla natura di tipo “esperienziale”. Il senso di questa cooperazione internazionale è proprio la creazione di un comune mercato turistico, concentrato, specie in montagna, su di un’offerta orientata a seconda delle diverse stagioni. La collaborazione fra tutti i partner del Pitem Mito, inserito nel programma Alcotra Italia-Francia, culminerà nell’organizzazione del “Festival dell’outdoor”, occasione unica di promozione e lancio di tutte le attività turistiche e sportive che si svolgono all’aria aperta e in contesti naturali di grande pregio, come le Alpi piemontesi”. (segue) (Rep)