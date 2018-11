Napoli: incontro in prefettura per destinazione bene confiscato a criminalità organizzata

- Si è svolto oggi in Prefettura un incontro al quale ha partecipato l'Assessore ai Diritti di Cittadinanza Laura Marmorale per definire i dettagli relativi al progetto di riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata sito in Vico VI° Duchesca 12. "Ho voluto ribadire al Prefetto Pagano - ha dichiarato l'Assessore Marmorale - l'importanza strategica per l'Amministrazione e per il quartiere, di proseguire nell'opera di riqualificazione urbana e socio-ambientale di un bene confiscato alla criminalità che attualmente versa in gravissime condizioni di degrado e abbandono fino a rischiare anche di compromettere la salute pubblica. Abbiamo recepito le indicazioni della Prefettura per meglio specificare le finalità di utilizzo del bene che ovviamente saranno operative solo al termine dei lavori (della durata di circa 1 anno) recependo dunque quanto previsto dal Decreto Sicurezza recentemente approvato dal Governo. Voglio ribadire che non si tratterà di un Centro di prima accoglienza o di una struttura residenziale ma sarà una struttura polifunzionale che offrirà servizi di orientamento e inclusione e promozione sociale per tutti i cittadini regolarmente presenti sul territorio comunale, siano essi italiani o stranieri."(Ren)