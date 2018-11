Pozzuoli (Na): Capone (UGL), tutti in Piazza del Plebiscito a Napoli contro le morti sul lavoro

- "L'UGL è vicina alla famiglia della vittima Sebastiano Marino che ha perso la vita in un ennesimo incidente sul lavoro avvenuto a Pozzuoli (Na). Purtroppo, il fenomeno delle 'morti bianche' continua il suo terribile tragitto: nei primi nove mesi del 2018 sono 834 i morti sui luoghi di lavoro, il 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Solo in Campania si registrano 54 decessi di cui 16 a Napoli. Senza trascurare il fatto che a 63 anni non si possono più effettuare lavori usuranti, per questo vogliamo che il Governo riveda la Legge Fornero". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito all'incidente mortale che ha coinvolto un operaio sul lungomare di Pozzuoli. "Abbiamo scelto la città di Napoli per la manifestazione 'Lavorare per Vivere' in memoria delle vittime sul lavoro, che si terrà sabato 24 novembre, dalle ore 10.00, in Piazza del Plebiscito. Basta morire di lavoro" ha concluso Capone.(Ren)