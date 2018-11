Giovani: domani il via al meeting "Nuovi orizzonti" a San Leucio (Ce)

- Prenderà il via domani, nel Complesso monumentale di San Leucio (Ce), il meeting "Nuovi orizzonti", organizzato dal Forum regionale dei Giovani della Regione Campania, appuntamento annuale sulle politiche giovanili, con il patrocinio del Consiglio regionale della Campania e della Camera dei Deputati. I lavori si apriranno domani, dopo una visita al complesso monumentale e proseguiranno fino al 25 novembre. Nella serata di domani verrà rappresentato "Il fulmine nella terra-Irpinia 1980", monologo di teatro civile basato su articoli di giornali, testimonianze e documenti originali che ricostruisce i primi giorni del sisma in Irpinia di cui ricorre l'anniversario. Il lavori proseguiranno nei due giorni successivi con incontri e tavoli tecnici presieduti ed argomentati da giovani e rappresentanti istituzionali. "La convention annuale del Forum regionale della Gioventù si conferma un momento centrale del dibattito pubblico sulle politiche giovanili - ha detto il presidente del Forum Giuseppe Caruso - sono felice dell'entusiasmo che, in queste ore, si sta creando intorno all'evento e sono convinto che, come in passato, riusciremo a dare il nostro contributo propositivo al miglioramento delle condizioni dei giovani in Campania". (Ren)