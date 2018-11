Pompei: Ente nazionale sordi e Parco archeologico insieme per iniziative di inclusione

- Questa mattina, direttore generale del Parco archeologico di Pompei Massimo Osanna e la presidentessa della sezione provinciale di Napoli dell'Ente nazionale sordi Elvira Sepe hanno presentato il progetto "Pompei per tutti", più accessibile e inclusiva, frutto del protocollo d'intesa stipulato tra il Parco archeologico di Pompei e Ens Napoli, grazie al quale sarà possibile per le persone sorde avvalersi di un accompagnamento dedicato, per fruire al meglio il sito di Pompei e cogliere appieno le suggestioni e le atmosfere dei luoghi. Operatori specializzati sordi, madrelingua Lis, sono stati appositamente formati dal personale del Parco archeologico al fine di poter strutturare una visita al sito adeguata alle esigenze specifiche dei sordi consentendo di superare un'ulteriore barriera all'accessibilità del nostro patrimonio culturale. Si tratta di una delle varie attività, rientranti nel più generale quadro di iniziative del Parco finalizzate a migliorare i livelli di fruibilità del sito, in linea con i principi rilanciati dall' "Anno Europeo del Patrimonio culturale" in tema di accessibilità alle realtà museali, archeologiche e ai luoghi d'arte in generale, delle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva. Il percorso "Pompei per tutti", che nasce come itinerario facilitato per consentire a visitatori con disabilità motorie o a famiglie con passeggino di percorrere agevolmente oltre 3km di area archeologica accedendo alle domus più significative, ma che oggi raccoglie le varie iniziative di accessibilità al sito, è stato il primo step avviato in questa direzione, cui si è aggiunto in via sperimentale il sistema di braccialetti Con –Me, dispositivi per la visita in sicurezza e il monitoraggio degli utenti con disabilità. (segue) (Ren)