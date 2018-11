Torre Annunziata (Na): appello di 40 medici perché non chiuda centro medicina nucleare

- "La chiusura della medicina nucleare del Cmo determinerà danni a lungo termine non quantificabili". E' il grido d'allarme di 40 medici che hanno sottoscritto un appello pubblico per sostenere il Cmo di Torre Annunziata. La lettera, inviata a diversi ministri e agli enti locali e regionali, punta a sensibilizzare le istituzioni e a accendere nuovamente i riflettori su una vicenda che ha causato il licenziamento di circa 70 persone nelle scorse settimane. "Siamo professionisti della sanità, uomini e donne con età, specializzazione ed esperienze lavorative diverse – è scritto nella lettera – la nostra caratteristica comune è il Cmo. Al di là della questione amministrativa legale a noi preme far conoscere la valenza sanitaria e scientifica del Cmo per la sanità campana e non solo. Oltre 150mila pazienti e 600mila prestazioni l'anno, il 20% di questi che raggiunge Torre Annunziata da diverse regioni d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la medicina nucleare con apparecchiature PET di ultimissima generazione". La lettera è stata inviata al Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio, al ministro della Salute Giulia Grillo, al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ai parlamentari del collegio Luigi Gallo e Virginia La Mura, al presidente della Regione De Luca, al presidente della Commissione Sanità regionale Stefano Graziano, al sindaco della Città Metropolitana Luigi De Magistris e al sindaco Vincenzo Ascione. (segue) (Ren)