Regione: Piemonte capofila della cooperazione fra Italia e Francia per il turismo outdoor (2)

- L’evento è stato anche l’occasione per annunciare l’avanzamento del disegno di legge regionale sull’outdoor, a cui stanno lavorando i settori Sviluppo della montagna e Turismo. All’incontro erano presenti l’assessore all’Ambiente e Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, e i delegati delle regioni coinvolte, moderati dalla più volte campionessa olimpica Stefania Belmondo. All’incontro hanno preso parte, fra gli altri, anche Bernadette Saudemont, Conseillère Départementale - Département des Hautes-Alpes, e Jérôme Dubois, Conseiller Départemental, délégué aux Contractualisations et Politiques Territoriales et à l'Europe – Dipartimento delle Alpi di Alta Provenza. (segue) (Rep)