Trasporti: Di Scala (FI): dubbi su sistema regionale di controllo e sanzioni

- “Sullo stato del trasporto pubblico locale in Campania stendiamo un velo pietoso. Tuttavia, visti certi scenari da terzo mondo, non possiamo non domandarci se e con quali modalità e mezzi, ma anche con quali risultati, la Regione svolge la prevista attività ispettiva e sanzionatoria”. Lo ha detto la consigliera regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, consigliere segretario della Commissione Trasporti, che sulla questione annuncia un’interrogazione a risposta immediata che sarà discussa venerdì prossimo nell’aula del Consiglio regionale campano. “Stazioni senza bagni e servizi, ritardi e cancellazione corse, mezzi di trasporto fatiscenti, assenza di controllori contraddistinguono troppo spesso la ‘qualità’ del servizio dato in affidamento dalla Regione. Per questo cercheremo di capire se le ispezioni vengano eseguite con o senza preavviso, quali siano stati gli esiti, quante sanzioni siano state irrogate e con quali esiti sul superamento delle eventuali criticità rilevate e sanzionate”, ha spiegato Di Scala. “Anche perché – ha concluso – non vorremmo che l’intero sistema di controllo, che pure ci costa diverse centinaia di migliaia di euro l’anno, debba essere rifondato, come temiamo daccapo”.(Ren)