Napoli: controlli anticrimine della polizia nel quartiere Ponticelli

- I controlli in strada e in abitazioni di persone sospettate di fiancheggiare la criminalità organizzata hanno visto impegnati agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli, pattuglie dell' Ufficio prevenzione generale della Squadra Mobile, unità cinofile con cani antidroga e anti esplosivi del reparto mobile, un elicottero del reparto volo e una squadra dei vigili del fuoco. Oggetto dei controlli è stato, in particolare, il rione Conocal di Ponticelli. Questo il bilancio: eseguite 9 perquisizioni domiciliari e due perquisizioni personali; 136 le persone controllate, di cui 58 con precedenti penali; 85 vetture fermate per controlli. Inoltre, grazie ai cani antidroga sono stati scoperti circa 30 grammi di hascisc e 20 grammi di marijuana, in dosi pronte alla vendita. Un 36enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga.(Ren)