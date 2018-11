Regione: Piemonte al terzo posto in Italia per numero di over 65 (2)

- “Un tema decisamente importante per la nostra Regione - ha sottolineato la presidente della Consulta delle elette, Stefania Batzella - dal momento che il Piemonte è tra le regioni con il maggior numero di over 65. Una realtà che vede un numero crescente di anziani sempre più poveri, indifesi e soli dover farsi largo in un mondo che appare loro sempre più freddo e ostile”. Dopo i saluti istituzionali della consigliera della Città di Torino, Marina Pollicino, e del direttore sanitario dell’Asl Città di Torino, Edoardo Tegani, è intervenuto il presidente dell’Associazione italiana di Psicogeriatria, Marco Trabucchi, che ha sottolineato come la solitudine sia uno dei grandi nemici del nostro tempo, in particolare per gli anziani. “Dobbiamo fare attenzione - ha ammonito - a non creare una società sul modello Amazon, che con il pretesto di offrirci ogni comodità vuole tenerci a casa rischiando di desertificare le città”. (segue) (Rep)