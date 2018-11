Protezione civile: De Pascale, stamani prima esercitazione da presidente del comitato dei volontari

- "Si è svolta, stamani, l'esercitazione di Protezione Civile "Dedalo 1", attività addestrativa congiunta con la Protezione civile della Regione Campania, presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta, proprio alla vigilia del 38° anniversario del terremoto dell'Irpinia del 1980". E' quanto ha affermato il capogruppo regionale campano di "De Luca Presidente", Carmine De Pascale, che ha partecipato all'iniziativa nella sua qualità di presidente del Comitato dei volontari della Protezione civile regionale. "Questa esercitazione s'inquadra in una più ampia attività di mitigazione dei rischi, attraverso una risposta del sistema di Protezione Civile Regionale nelle sue componenti - ha aggiunto - , in sostanza, a seguito della simulazione di un evento sismico, sono stati messi in atto interventi con l'ausilio di unità specialistiche, di apparecchiature e mezzi idonei per la ricerca ed il soccorso della cittadinanza coinvolta nell'evento. Con ciò si intende anche verificare la capacità operativa del nostro Sistema di Protezione Civile Regionale Regionale. Solo con l'addestramento è possibile formare gli operatori ed i volontari di Protezione Civile affinché ciascuno possa essere in grado di svolgere al meglio il proprio compito e contribuire alla gestione dell'emergenza in maniera efficace". (Ren)