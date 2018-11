Libri: domani la presentazione a Napoli del nuovo volume di Marcello Cotugno su Neil LaBute

- Domani, al Ridotto del Mercadante di Napoli, alle 18.00, si terrà la presentazione del libro "Neil LaBute. Plays І. Trilogia della bellezza", a cura di Marcello Cotugno, pubblicato da Editoria & Spettacolo. Il volume sarà presentato in occasione delle rappresentazioni al Ridotto del Mercadante degli spettacoli Autobahn e Fat Pig, due testi del drammaturgo statunitense Neil LaBute per la prima volta tradotti e messi in scena in Italia, con la regia di Alfonso Postiglione su produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale. Il volume raccoglie i testi teatrali La forma delle cose, La grassona, Buoni motivi per essere attraenti. Alla presentazione interverranno i traduttori Marcello Cotugno e Gianluca Ficca, il regista Alfonso Postiglione. Modera Mariano D'amora, prof. di Drammaturgia Teatrale alla Federico II di Napoli. (segue) (Ren)