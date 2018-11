Libri: domani la presentazione a Napoli del nuovo volume di Marcello Cotugno su Neil LaBute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neil LaBute (Detroit, 1963), è un drammaturgo, regista e sceneggiatore statunitense, diplomato in insegnamento e cinema. A teatro si impose nel 1993 con il suo Nella società degli uomini, lucido ritratto di uomini in carriera e misogeni che nel 1997 diventerà l'omonimo film col quale il regista debutta con successo anche al cinema. Tema conduttore delle sue opere e delle sue regie è l'indagine degli aspetti più complessi e oscuri della relazione tra i sessi e dei rapporti interpersonali, nelle più diverse situazioni e ambienti. Nel corso della sua carriera ha diretto tra gli altri: Aaron Eckhart, Ben Stiller (nel film Amici e vicini, 1998), Liev Schreiber, Sigourney Weaver (nello spettacolo The Mercy Seat del 2002, prima opera teatrale sugli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle), Gwyneth Paltrow (nel film Possession – Una storia romantica del 2002), Nicolas Cage (nel film Il prescelto del 2006), Samuel L. Jackson (nel thriller La terrazza sul lago del 2008), Martin Lawrence (nella black comedy Il funerale è servito del 2011). Per il teatro, LaBute ha scritto anche Fat Pig, The distance from Here, The Shape of things, Bash. (Ren)