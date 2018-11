Inquinamento: domani alla Federico II con Ministro Costa strategie contro le plastiche

- Si terrà domani alle ore 9.30, presso il Centro Congressi Federico II di Napoli in via Partenope, l'incontro su "Plastiche, ecosistemi e biodiversità: strategie per la tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri dell'inquinamento delle plastiche" con la partecipazione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Tra gli altri interverranno all'incontro, subito dopo i saluti del rettore Gaetano Manfredi, il direttore del dipartimento dell'Università Federico II di Medicina veterinaria e produzioni animali Gaetano Oliva, il prof. Vincenzo Peretti, il vicesindaco del comune di Pozzuoli e il consigliere regionale della campano, Francesco Emilio Borrelli. L'incontro si concluderà con Antonino Miccio, direttore dell'Area marina protetta di Punta Campanella e responsabile dell'Area marina Regno di Nettuno che presenterà il progetto innovativo con i pescatori locali per la pulizia del mare, realizzato proprio dall'Area marina protetta Regno di Nettuno che comprende le isole di Ischia e Procida.(Ren)