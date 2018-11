Napoli: Borrelli (Verdi) incontro con questore per soluzione paziente Sri Lanka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli ha incontrato presso la Questura di Napoli, il questore Antonio De Iesu per discutere delle soluzioni che permettano alla paziente srilankese, attualmente all'ospedale Don Bosco, di essere curata nel miglior modo possibile. "All'incontro con il Questore ha partecipato anche la figlia della paziente srilankese con la quale cerchiamo soluzioni per permettere il ritorno della madre al suo paese in condizioni di sicurezza e con garanzia di cure. In Sri Lanka infatti la sanità è totalmente privata, motivo per il quale nessuna struttura si è resa disponibile ad ospitare la paziente – ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, commissione sanità, Francesco Emilio Borrelli – Si cercano strategie per porre fine a questa storia di sofferenza e vergogna, dopo l'episodio ormai famoso delle formiche sul quale stiamo continuando a fare verifiche e abbiamo presentato anche un question time per capire a che punto è la sanificazione dell'ospedale".(Ren)