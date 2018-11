Maltempo: sindaco Napoli scrive a Conte, governo ci assicuri risorse in tempi rapidi

- Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inviato stamattina al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte una nota relativa all'evento "meteorologico di carattere eccezionale e di elevata intensità, che ha provocato la perdita di diverse vite umane e ingenti danni al patrimonio boschivo, edilizio e idrogeologico", verificatosi su gran parte del territorio nazionale il 29 ottobre scorso. "Anche il territorio della città di Napoli – ha scritto de Magistris - quel giorno è stato colpito da questi fenomeni naturali di carattere eccezionale, che potrebbe definirsi un "terremoto atmosferico", tale essendo stata la violenza, l'impetuosità e l'eccezionalità dello stesso. Napoli, infatti, è stata percorsa, come accaduto in altre aree del Paese, da forti raffiche di vento, che hanno raggiunto i 120 km l'ora e hanno determinato una grave situazione di pericolo per cittadini e turisti, provocando il drammatico episodio della morte di uno studente della Facoltà di ingegneria che tornava a casa dopo le lezioni". "L'eccezionale evento meteorologico - ha proseguito il primo cittadino - ha interessato in particolare le alberature presenti in città, molte delle quali, in particolare nelle zone collinari, sono state sradicate o rese precarie nella loro struttura, ma il forte vento ha danneggiato anche coperture e cornicioni degli edifici, pubblici e privati. Molte le scuole interessate da quanto sopra descritto, per la presenza di alberature all'interno dei cortili e per i danni arrecati alle coperture delle stesse, il che ha determinato e determina un diffuso timore tra i genitori che temono per la sicurezza dei propri figli". (segue) (Ren)