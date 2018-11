Maltempo: sindaco Napoli scrive a Conte, governo ci assicuri risorse in tempi rapidi (2)

- De Magistris nella nota al premier ha sottolineato: "Il comune di Napoli ha messo in campo tutte le risorse umane e finanziarie disponibili, che però sono assolutamente insufficienti a garantire il ripristino delle condizioni ordinarie di sicurezza, nonostante questi interventi andrebbero a configurarsi come una spesa obbligatoria e urgente, attesa la nota condizione finanziaria dell'Ente". "Al fine di consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza, che ogni comune deve garantire ai propri cittadini - ha concluso -, è necessario che il Governo nazionale assicuri, in tempi rapidi, alla città di Napoli i mezzi finanziari e la opportuna collaborazione, indispensabili a consentire, a tutela dei cittadini e dei turisti, il ripristino delle condizioni di sicurezza, che, nell'approssimarsi dell'inverno e, quindi, di un peggioramento delle condizioni atmosferiche, non possono essere assicurate da questo comune". (Ren)