Imprese: CLAAI, appello allo governo per sviluppo e rilancio artigianato

- Nella prossima legge di bilancio regionale, la CLAAI Campania, per sviluppare e rafforzare le imprese artigiane, chiede alla Regione Campania di rilanciare due misure già finanziate in passato e dimostratesi estremante efficaci. La CLAAI ritiene, al fine di accelerare i tempi di realizzazione, che non è opportuno prevedere misure per le quali ci vogliono mesi di gestazione amministrativa ma serve utilizzare misure già sperimentate che, in tempi rapidi, riescano a sostenere tutte le imprese artigiane campane impegnate nella transizione tecnologica e nell’export. La prima misura è il rifinanziamento del bando, da 28 milioni di euro, “artigianato campano per la valorizzazione del territorio”, pubblicato nel mese di maggio scorso e che, in pochissimo tempo, ha permesso a diverse centinaia di imprese artigiane di programmare gli investimenti e di chiedere, nel contempo, le agevolazioni previste. Sviluppo Campania, l’ente gestore del bando, ha ricevuto domande di agevolazione per oltre 47 milioni di euro, una cifra molto superiore ai fondi messi a disposizione, ed in pochi mesi è già riuscita ad assegnare larga parte dei fondi. (segue) (Ren)