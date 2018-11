Napoli: al Museo Capodimonte sabato la Giornata nazionale Parkinson

- Sabato 24 novembre, in occasione della decima edizione della Giornata nazionale Parkinson (www.giornataparkinson.it/) i centri Parkinson delle Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Federico II e dell'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione “Parkinson Parthenope”, saranno protagonisti della giornata di studio “Arte e Movimento” che si svolgerà dalle ore 9.30 presso la Sala degli Arazzi del Museo (secondo piano). Dopo i saluti introduttivi di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di Gioacchino Tedeschi presidente eletto Società Italiana di Neurologia, si terrà una performance di danza moderna Il luogo dei Passi del Modern Advisor Dance Project con coreografia di Stefania Contocalakis per comprendere qual è il luogo del movimento e quanta parte di esso è in noi e quanta nella sua realizzazione è fuori di noi. Seguirà la presentazione dell'attività 2018-2019 dell'associazione Parkinson Parthenope da parte della sua presidente Filippina Santoro mentre Alessandro Tessitore, docente di Neurologia presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli presenterà il progetto “Il Parkinson incontra l’Arte” che si prefigge l’obiettivo di includere, attraverso la danza contemporanea ma non solo, persone col Parkinson in un percorso di riabilitazione in ambienti esteticamente ed artisticamente densi di significato. Infine, oltre alla discussione sulle principali novità in campo diagnostico e terapeutico, si terrà una speciale sessione interattiva dedicata ai pazienti “arena Parkinson-domande comode e scomode”, moderata da Antonio Mocciola con Anna De Rosa, Grazia Manfellotto, Valentino Manzo.(Ren)