Regione: Piemonte al terzo posto in Italia per numero di over 65 (3)

Torino, 21 nov 19:13 - (Agenzia Nova) - Dopo le relazioni dei professori Angelo Bianchetti e Renzo Rozzini, che si sono soffermati rispettivamente sulla condizione di particolare solitudine che vive chi si trova a contatto con l’Alzheimer e chi svolge la professione medica, lo psichiatra Alessandro Meluzzi ha sostenuto che “è discutibile dire se i vecchi esistano o no perché non sappiamo neppure se esista la vecchiaia. Il problema da affrontare, a mio avviso, sembra più quello della salute e della malattia”. Al termine degli interventi ha avuto luogo una tavola rotonda che ha coinvolto diverse realtà del territorio e a cui ha preso parte anche la vicepresidente della Consulta femminile Alessandra Parigi. All'incontro era presente, tra gli altri, il consigliere regionale Andrea Tronzano. (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Dopo le relazioni dei professori Angelo Bianchetti e Renzo Rozzini, che si sono soffermati rispettivamente sulla condizione di particolare solitudine che vive chi si trova a contatto con l’Alzheimer e chi svolge la professione medica, lo psichiatra Alessandro Meluzzi ha sostenuto che “è discutibile dire se i vecchi esistano o no perché non sappiamo neppure se esista la vecchiaia. Il problema da affrontare, a mio avviso, sembra più quello della salute e della malattia”. Al termine degli interventi ha avuto luogo una tavola rotonda che ha coinvolto diverse realtà del territorio e a cui ha preso parte anche la vicepresidente della Consulta femminile Alessandra Parigi. All'incontro era presente, tra gli altri, il consigliere regionale Andrea Tronzano. (Rep)