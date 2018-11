Turismo: il Piemonte punta sul “garden sharing”, l'affitto del giardino ai campeggiatori

- La Regione Piemonte renderà possibile l'affitto del giardino ai campeggiatori. È quanto contenuto nel disegno di legge “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante” in discussione oggi nella commissione Attività produttive (presidente Raffaele Gallo). Si chiama “garden sharing e ha l’obiettivo di realizzare un nuovo progetto nato da una startup italiana, che si propone come l’Airbnb del plein air”, ha spiegato l’assessora al Turismo Antonella Parigi. Si tratta dell’unica alternativa al sistema dei campeggi tradizionali in Italia, dove è vietato il campeggio libero. Quando entrerà in vigore, il sistema funzionerà proprio come AirBnB ma, invece degli alloggi, saranno messi a disposizione i giardini privati. (segue) (Rep)