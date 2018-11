Turismo: il Piemonte punta sul “garden sharing”, l'affitto del giardino ai campeggiatori (2)

- Il disegno di legge nel suo complesso si propone di rivedere la normativa sulle strutture ricettive all’aperto, che risale al 1979. Viene anche inglobato il turismo itinerante, una nuova tendenza che sta prendendo piede tra gli appassionati. “È l’ultimo tassello che completa la riforma del comparto turismo - ha spiegato l'assessora Parigi - . Vogliamo fare del Piemonte e della sua vocazione turistica una realtà al passo con i tempi”. In particolare, per i campeggi itineranti come campeggi scout, per i campeggi mobili e, comunque, per allestimenti all’aria aperta si è definito meglio il concetto di temporaneità, sono stati rivisti i criteri organizzativi e le modalità di avvio e l’attrezzatura minima da mettere a disposizione degli ospiti. (segue) (Rep)