Caserta: carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro contro il ‘caporalato’

- Continua l’attività di controllo del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta (NIL), lo speciale reparto dell’Arma in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, finalizzata al contrasto del lavoro irregolare. Nel periodo settembre-ottobre 2018, i Carabinieri del NIL , unitamente al personale NAS di Caserta e Nucleo Operativo Tutela Lavoro Napoli, hanno effettuato una serie di verifiche al contrasto del “caporalato” e al fenomeno dell’immigrazione clandestina, avvalendosi anche del supporto dell’Arma Territoriale, in particolare la Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, dove sono stati trovati al lavoro 57 braccianti. Di questi ben 40 sono risultati completamente “in nero”, di cui 12 clandestini. Sono stati adottati 5 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e contestate ben 24 violazioni prevenzionistiche e denunciati di conseguenza 6 datori di lavoro. Sono 3, invece, i soggetti deferiti per aver impiegato clandestini privi di permesso di soggiorno e 5 per sfruttamento del lavoro e caporalato. Complessivamente sono state contestate sanzioni amministrative e penali per 169 mila euro.(Ren)