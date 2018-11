Frodi informatiche: sgominata dalla polizia banda del napoletano ma attiva in tutta Italia

- La Polizia di Stato attraverso indagini tecnologiche complesse, intercettazioni, pedinamenti fisici ed informatici e paziente incrocio di migliaia di dati, ha sgominato una pericolosa organizzazione criminale, radicata nell’hinterland napoletano, ma operativa sull’intero territorio nazionale, dedita ad attività di frode informatica di ampio respiro che permettevano di conseguire guadagni illeciti per oltre 100 mila euro al mese. Cinque le misure cautelari eseguite all’alba di questa mattina su disposizione del Gip di Bologna dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni, a carico di altrettanti soggetti, residenti nelle zone di Frattamaggiore e Giugliano in Campania, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato, alla frode informatica e all’indebito utilizzo di carte di pagamento elettronico. Un’organizzazione criminale definita dagli stessi inquirenti “itinerante” - specchio del carattere ormai assunto dai reati informatici come “crimini senza territorio” - che agiva in oltre 90 province italiane. (segue) (Ren)