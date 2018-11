Imprese: Chiamparino su Pernigotti, marchio, produzione e occupazione restino a Novi Ligure

- Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, torna sulla questione Pernigotti: "Una vicenda difficile, sulla quale attediamo l’incontro del presidente Conte con la proprietà turca, augurandoci che riesca a sbloccare la situazione, così come richiesto dai lavoratori, e a trasformare la cassa integrazione per cessazione di attività in cassa integrazione per riconversione aziendale". Le sue parole arrivano dopo l'incontro di ieri a Novi Ligure con i lavoratori in presidio permanente davanti allo stabilimento: "Siamo poi disponibili come Regione ad accompagnare soluzioni che garantiscano che il marchio, la produzione e l’occupazione vengano mantenute a Novi Ligure", aggiunge il governatore. (Rep)