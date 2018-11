Sanità: confronto in Consiglio regionale su prelievi di sangue dai defunti, la sperimentazione arriverà in tutte le Asl del Piemonte (3)

- Tutte le informazioni vengono raccolte nel programma regionale Pabi. Il sistema assegna, per ogni campione e per ogni Asl, un numero di archivio automatico ed è possibile specificare altre informazioni, come la data di prelievo, nominativo del sanitario, luogo di conservazione. Durante la sessione dedicata alle interrogazioni e interpellanze è stata fornita risposta alle interrogazioni di Angela Motta (Pd) sulla situazione occupazionale dei lavoratori della Divisione Lighting del gruppo Blutec, sita in Asti in Strada Cascina Cauda; di Francesca Frediani e Giorgio Bertola (M5s) circa la preoccupazione per lo stabilimento Sumiriko di Chivasso (ex Dytech); di Davide Bono (M5s) sull’Asl Città di Torino e sulla mancata attivazione del Centro di 1° livello per l’incontinenza urinaria territoriale. (Rep)