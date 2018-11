Giornata contro violenza donne: al Museo Madre di Napoli iniziativa della Regione Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 10.00 alle 13.00, inoltre, ogni donna o bambina e il suo eventuale accompagnatore, potranno entrare gratuitamente al Madre e prendere parte alle visite tematiche in programma, incentrate sull’arte declinata al femminile e sull’identità di genere. Si analizzeranno le trasformazioni che hanno investito la figura e il ruolo della donna nella società contemporanea, con un rapido excursus da Gina Pane a Maria Adele del Vecchio, da Katharina Sieverding a Sherrie Levine, da Cindy Sherman a Shirin Neshat, da Laure Prouvost a Trisha Donnelly e Goshka Macuga, fino ad approfondimenti su opere femminili e femministe di alcuni artisti in mostra e in collezione. (Ren)