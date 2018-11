Caserta: al Duomo le celebrazioni della patrona dell’Arma dei carabinieri

- Presso il Duomo di Caserta si è svolta oggi la cerimonia di celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione del 77° Anniversario della battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano. Alla Santa Messa, che è stata officiata da S.E. Mons. Giovanni D’Alise, Vescovo di Caserta, hanno partecipato numerose Autorità civili e militari. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Col. Alberto Maestri, nel corso del suo intervento ha ricordato il V. Brigadiere Emanuele REALI, deceduto il 6 novembre u.s. durante un’attività di servizio, rinnovando la vicinanza dell’Arma alla sua famiglia, così come già avviene per le numerose vittime del dovere presenti sul territorio della provincia di Caserta.(Ren)