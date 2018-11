Regione: Piemonte al terzo posto in Italia per numero di over 65

- Il Piemonte è al terzo posto in Italia per numero di ultra sessantacinquenni. E' quanto emerso nel convegno “La solitudine dell’anziano: un impegno forte”, che si è tenuto oggi a Palazzo Lascaris, sede della Regione. “Le persone avanti con gli anni non possono e non devono essere considerate un peso ma una risorsa per la società. Ed è importante che le forze sociali, sanitarie e del volontariato siano sempre più unite per costituire una rete in grado di supportare chi è più fragile e supplire alla mancanza di legami familiari”, ha dichiarato la consigliera Valentina Caputo, che ha aperto i lavori a nome del presidente dell’Assemblea regionale Nino Boeti. L’iniziativa è stata patrocinata tra gli altri dalle Consulte regionali delle elette e femminile in occasione della Giornata nazionale contro la solitudine dell’anziano. (segue) (Rep)