Innovazione: la Regione Campania alla II Conferenza Italo-Tedesca di Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche in questa seconda edizione la Campania presenta la ricchezza del proprio ecosistema dell’innovazione, fatto da università, centri di ricerca, incubatori, aziende e start-up ad elevata tecnologia. La Germania non è solo uno dei principali mercati per i nostri prodotti ma è anche uno dei principali motori di innovazione nei settori di punta dello sviluppo tecnologico come quelle legate alla Industria 4.0 ed alle tecnologie digitali, settori nei quali stiamo investendo notevoli risorse perché centrali nella nostra strategia di sviluppo”, ha dichiarato l'assessore Fascione. “Non a caso la Campania è stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge specifica per lo sviluppo della Manifattura 4.0 . La nostra presenza a questo evento serve quindi a rafforzare il ricco panorama di collaborazioni già in atto ed a presentare alle imprese tedesche le enormi opportunità che si possono aprire investendo in Campania e nell’avere accesso ai nostri talenti ed alle innovazioni prodotte dal nostro territorio”, ha concluso Fascione. Gli incontri continuano oggi presso la Fiera di Berlino con una serie di seminari e di panel sui temi delle Industrie Creative e dei Contenuti Digitali, delle nuove tecnologie per la Sanità, della Mobilità Intelligente e della Formazione 4.0, ai quali parteciperanno come relatori le 4 aziende campane selezionate. (Ren)