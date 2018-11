Tav Afragola: Bencivenga (M5s), subito nuovo masterplan. Alta velocità non diventi un Far West

- "Apprendiamo dalla stampa che si rileverebbe un'intensa attività di sopralluoghi di imprenditori e politici nell'area che circonda la stazione dell'Alta Velocità Napoli Afragola. In qualità di unico consigliere M5S al Comune di Afragola, voglio ribadire con forza che non soltanto il Movimento è del tutto estraneo a queste presunte irrituali manovre di spartizione del territorio, ma soprattutto che, com'è nostro costume, eserciteremo una stretta vigilanza sui destini della vasta area sulla quale insiste la nostra stazione dell'Alta Velocità". Questa la posizione del consigliere pentastellato Michele Bencivenga, nel merito dell'ipotesi che imprese, tecnici e faccendieri stiano già studiando la realizzazione di una "cittadella" di servizi intorno al business dei viaggiatori. "Mi giunge voce - ha aggiunto - dell'intenzione, da parte di gruppi di investimenti e di potere, di mettere a punto un progetto da inserire nel Piano Urbanistico Comunale, che di fatto trasformerebbe il volto di una vasta zona della città, dalla periferia nord-orientale al centro storico. Le porzioni di territorio comunale, insomma, immediatamente limitrofe con l'area Tav". "Tuttavia i conti della trasparenza e della democrazia non tornano per niente – ha osservato Bencivenga -. Infatti, fatta salva la paradossale ipotesi che la giunta comunale abbia fatto deliberazioni in favore di questi investimenti senza prima consultare il consiglio, ci spiegate chi avrebbe dato a questi signori l'autorizzazione per cominciare a valutare cosa costruire e dove? È evidente che la bomba della speculazione edilizia è pronta ad esplodere con tutto il suo carico di collusione col malaffare. L'amministrazione deve perciò farsi carico immediatamente di invocare per il Comune un nuovo piano per l'area Tav, che sostituisca quello cosiddetto "per i Cinque Comuni", poi tramontato. Il governo cittadino ha il dovere di lavorare ad un nuovo masterplan per regolare il futuro del microcosmo intorno la Stazione Porta, e il destino della nostra città". (segue) (Ren)