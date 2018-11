Turismo: il Piemonte punta sul “garden sharing”, l'affitto del giardino ai campeggiatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la discussione generale sono intervenuti i consiglieri Celestina Olivetti ed Elvio Rostagno (Pd), Luca Bona (Fi) e Mauro Campo (M5S). L’esponente 5 stelle ha sottolineato “l’importanza dell’iniziativa perché la normativa aveva bisogno di essere aggiornata. Chiediamo però attenzione a non pretendere che queste strutture diventino troppo simili agli alberghi con richieste di eccessive forniture e servizi, anche perché la norma non stanzia risorse né prevede incentivi per adeguamenti e investimenti. Approfondiremo i temi nella discussione degli articoli, non vogliamo delegare tutto al regolamento attuativo come già fatto per l’extra-alberghiero”. (Rep)