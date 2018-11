Innovazione: la Regione Campania alla II Conferenza Italo-Tedesca di Berlino

- Si è aperta ieri a Berlino la II Conferenza Italo Tedesca sull’Innovazione, organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Germania, dall’Ice Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane e da Itkamm Camera di Commercio Italiana in Germania. Quest’anno la Conferenza è stata dedicata al tema “Investing in Italian Innovation: Smart Policies for a Digital Europe” e ha visto la Regione Campania tra le protagoniste dell’evento con la partecipazione di start-up e di imprese innovative al ricco programma di incontri e di seminari. Alla sessione istituzionale di apertura, che si è tenuta presso l’Ambasciata Italiana di Berlino alla presenza del nuovo ambasciatore italiano Luigi Mattiolo, hanno partecipato esponenti del mondo politico ed imprenditoriale dei due paesi: Claudia Dorr-Voss, Sottosegretario di Stato presso il Ministero per l’Economia tedesco, Mattia Fantinati, Sottosegretario presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione, Dieter Kempf, Presidente dell’Associazione degli Industriali Tedeschi, Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale. La Regione Campania è stata rappresentata dall' assessore Regionale alla Internazionalizzazione, Start-Up ed Innovazione, Valeria Fascione. (segue) (Ren)