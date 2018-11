Lavoro: Daniele (Pd), convocato tavolo in Regione per occupati della sanità

- "Oggi sotto Palazzo Santa Lucia con i sindacati e i lavoratori metalmeccanici impegnati negli appalti della sanità in Campania che hanno scioperato, in tutta la regione, per chiedere il rispetto della garanzia dell'assunzione per i già occupati in caso di cambio appalto nelle Asl della Campania". Così il consigliere regionale Gianluca Daniele. "Tale garanzia, fino ad oggi rispettata, comincia a vacillare per alcuni nuovi cambi appalto, cosa che determinerebbe una perdita di diritti contrattuali acquisiti e la stabilità occupazionale stessa. Il mio impegno – ha continuato Daniele - è stato quello di sollecitare un incontro con l'assessore al lavoro che ha convocato i sindacati per il 3 dicembre mattina. Il mio lavoro proseguirà – ha concluso il consigliere - con una proposta di legge che prevederà, in tutti i capitolati di appalto, la clausola sociale".(Ren)