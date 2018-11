Inquinamento: Manzo-Di Lauro (M5S), mettere fine a disastro ambientale fiume Sarno (2)

- "Il nostro appuntamento con il ministro Sergio Costa a Scafati nasce con lo scopo di prendere insieme a lui un impegno in merito a questo disastro ambientale - ha aggiunto la Deputata Virginia Villani -, che dobbiamo assolutamente risolvere mettendo in campo progetti innovativi per dare una svolta concreta al disinquinamento del fiume Sarno, prima che sia troppo tardi per le popolazioni di un territorio degradato e dannato da continui rischi ambientali". "Grazie al nostro impegno siamo riusciti ad ottenere la presenza del Ministro Costa il 15 dicembre per un sopralluogo sul fiume Sarno che toccherà anche Castellammare di Stabia", ha concluso il consigliere regionale Luigi Cirillo. Intanto il Consigliere Regionale Luigi Cirillo e i Consiglieri comunali di Castellammare di Stabia Francesco Nappi e Laura Cuomo: "Il 24 novembre a Scafati, consegneremo al Ministro Sergio Costa un dossier sulla vicenda della "griglia" che ha il compito di fermare i rifiuti solidi diretti verso il mare". Dopo le interrogazioni parlamentari presentate al Ministro Sergio Costa, il Ministro farà un tour sul fiume Sarno che includerà, tra le tappe, anche Castellammare di Stabia. (Ren)