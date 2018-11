Tav Afragola: Bencivenga (M5s), subito nuovo masterplan. Alta velocità non diventi un Far West (2)

- Questo l'appello all'Assise cittadina di Michele Bencivenga, che ha chiosato: "È per questa ragione che a breve presenterò una mozione con l'urgenza di convocare un'assemblea ad hoc per discutere il futuro dell'area Tav. Non c'è un minuto da perdere, e la priorità per il Movimento 5 Stelle di Afragola sarà quella di scongiurare il formarsi di una zona grigia dove, senza una progettualità messa a punto e ratificata democraticamente, ogni illecito sarà possibile. È impensabile procedere senza una piattaforma normativa e operativa che dia luogo a bandi trasparenti e mandi avanti progetti all'altezza di un'opera monumentale come è l'ultimo capolavoro di Zaha Adid, e un hub di indiscussa centralità per il Mezzogiorno d'Italia e dunque, per convesso, per tutta l'area euro-mediterranea e per il nostro Paese". Il programma elettorale del Movimento 5 Stelle per la gestione degli spazi intorno alla Stazione Porta proponeva interventi nel segno della piena sostenibilità ecologica, economica e culturale: "Un piano di sviluppo degno di questo nome – ha concluso Bencivenga – che possa tradursi nella realizzazione di una vera e propria "Smart Area", uno spazio, cioè, dove le tecnologie e i saperi tutelano l'ambiente e la vita delle persone. Come i recupero dell'intuizione del "cuneo verde" che da Napoli Est risale verso Caserta: la nascita di un parco agricolo che potrebbe ospitare gli studi della Facoltà di Agraria dell'Università di Portici, e con essa gli studenti, con l'intento di condurre ad Afragola nuovi e qualificati interlocutori, che possano aiutarci a diventare la città che merita di accogliere un'opera di tale importanza". (Ren)