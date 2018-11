Imprese: CLAAI, appello allo governo per sviluppo e rilancio artigianato (2)

- È evidente che il suddetto bando per il consolidamento, la modernizzazione e la valorizzazione dei laboratori artigiani, è stato efficace ed apprezzato dal settore. La seconda misura che la CLAAI chiede alla Regione è quella di ripristinare e finanziare, anche in Campania così come avviene in diverse altre Regioni, il contributo in conto interesse previsto dalla Legge Regionale n. 15/2014 e dalle Leggi Nazionali 949/52 e 240/81 per facilitare l’accesso al credito agevolato alle imprese artigiane. Le suddette leggi mirano a favorire lo sviluppo produttivo e l’ammodernamento tecnico delle imprese artigiane, agevolando l’accesso al credito mediante la concessione di contributi in conto interesse sui finanziamenti erogati dalle banche. Le misure previste dalle Leggi 949/52 e 240/81, attualmente operative in diverse regioni italiane, si realizzano attraverso la stipula di convenzioni tra Regione ed Istituti di Credito che concedono i finanziamenti alle imprese artigiane, mentre la Regione eroga un contributo in conto interessi e, eventualmente, un contributo in conto capitale. (Ren)