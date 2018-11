Floricoltura: Consorzio Produttori Campania, da Regione stimolo importante per il comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con soddisfazione la volontà della Regione Campania di istituire un tavolo di confronto permanente con il comparto dei florovivaisti", è quanto ha dichiarato Vincenzo Malafronte, presidente del consorzio Produttori e Florovivaisti campani a margine dell'incontro avvenuto a Torre del Greco e che ha visto la partecipazione del delegato all'agricoltura della Regione Campania, Franco Alfieri, del consigliere regionale del Pd, Loredana Raia, del presidente regionale della Cia Angelo Mastrocinque e di una folta rappresentanza di florovivaisti. "Un'azione di dialogo che poterà solo benefici. Penso, per esempio, alle difficoltà per ottenere le autorizzazione per le serre, visto la farraginosità dei Piani Regolatori dei Comuni, un ostacolo che rallenta lo sviluppo di un settore importante per l'economia della nostra regione - ha continuato Malafronte - La volontà di Alfieri di incontrarci con cadenza mensile è di sicuro un'azione sinergica importante per superare queste difficoltà". Malafronte si è detto soddisfatto anche della "ferma volontà della Regione Campania, così come ribadito da Alfieri nel corso dell'incontro, di completare nei tempi giusti l'iter procedurale per l'assegnazione e l'inizio dei lavori del nascente Polo Florovivaistico a Torre Annunziata".(Ren)