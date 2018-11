Vesuvio: Borrelli (Verdi), risultati positivi campagna anti-incendio boschivi 2018

- Arrivano i risultati della campagna anti incendio boschivi 2018 nel parco del Vesuvio, il presidente dell'ente parco, Agostino Casillo ha reso noto il calo degli attacchi rispetto alla tragica estate 2017. "Difficile bruciare ancora quando, dopo i maxi incendi della scorsa estate poco rimane del parco del Vesuvio - dichiara il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - Bisogna continuare a presidiare le aree protette, così come si sta facendo con la convenzione stipulata tra ente e direzione regionale vigili del fuoco Campania ma bisogna anche pensare a degli importanti interventi di riforestazione" "Riforestare il parco del Vesuvio è importante non solo per ridare vita a questo polmone verde ma soprattutto per far fronte a già avvenute frane e smottamenti. Particolarmente in questa stagione piovosa" ha concluso il consigliere Borrelli.(Ren)