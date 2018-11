Napoli: in azione camper rosa Polizia contro violenza a donne

- L'iniziativa "Questo non è amore", campagna di sensibilizzazione promossa dalla Questura di Napoli e finalizzata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, va avanti e vede impegnati gli specialisti delle varie branche della Polizia di Stato a bordo del "camper rosa". Il mezzo staziona fuori le scuole per sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere e far conoscere gli strumenti a disposizione per combatterla. Gli incontri programmati all'interno e all'esterno di Istituti d'Istruzione Secondaria hanno l'obiettivo di favorire l'emersione della violenza di genere in ogni sua forma. L'equipe multidisciplinare è composta in prevalenza da donne ed è formata da personale della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, dell'Ufficio Denunce. Ci sono, inoltre, psicologi, che danno informazioni sugli strumenti di tutela e d'intervento in situazioni di violenza, consentendo, a chi volesse, di presentare denunce o di richiedere al Questore un ammonimento. Domani l'appuntamento è all'Istituto Isis "Vittorio Veneto" di Scampia e venerdì all'Istituto "Sannino-De Cillis" di Ponticelli. La mattina di domenica 25 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne", il camper Antiviolenza saràin Via Toledo angolo Via Diaz, per informare, sensibilizzare, fornire assistenza e spingere a denunciare.(Ren)