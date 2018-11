Giornata contro violenza donne: al Museo Madre di Napoli iniziativa della Regione Campania

- Venerdì 23 novembre, alle ore 11.00, al Museo Madre si svolgerà l’iniziativa "Mai più sola", organizzata dall’assessorato alla Formazione e Pari Opportunità della Regione Campania per sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto e della parità di genere, in occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne", quest’anno per la prima volta in partnership con il museo d’arte contemporanea Donnaregina. Madrina d’eccezione il 23 novembre al Madre la cantante Emma Marrone, che per l’occasione interpreterà alcuni brani, accompagnata dal pianista Pino Perris. Nel corso della mattinata saranno premiati i vincitori del concorso promosso dall’assessorato nell’ambito delle iniziative volte alla sensibilizzazione e realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere, dedicato agli allievi delle scuole secondarie di I e II grado e dei centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Campania. Sono più di 50 i lavori pervenuti per l’edizione 2018 con progetti inediti, divisi nelle tre categorie manifesto, spot e videoclip musicale, tra cui la commissione giudicatrice ha selezionato i vincitori. I migliori elaborati saranno utilizzati dalla Regione per le proprie campagne di comunicazione istituzionale e riceveranno in premio un dispositivo tecnologico. (segue) (Ren)