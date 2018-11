Ambiente: domani a Napoli gli Stati generali del Verde Pubblico

- Promuovere la cultura del verde nei contesti urbani e sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini: su questo tema, domani, mercoledì 21 a Napoli, presso l’Istituto comprensivo “Aldo Moro” di Ponticelli in via Mario Palermo, a partire dalle 9.30, si confronteranno istituzioni, esperti ed associazioni in occasione degli Stati generali del Verde pubblico. La manifestazione è organizzata dal Comitato per lo sviluppo del Verde pubblico, istituito presso il ministero dell’Ambiente, e patrocinato dai ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, l’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dalla Regione Campania. L’evento napoletano si inserisce nel programma della manifestazione nazionale, giunta alla sua quarta edizione, che anche le città di Roma, Padova e Venezia. Al convegno di Napoli, coordinato dal presidente del Comitato per lo sviluppo del Verde pubblico, Massimiliano Atelli, interverranno, tra gli altri, il sottosegretario del ministero dell’Ambiente Salvatore Micillo, il vice presidente della giunta della Regione Campania, con delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, il prefetto Silvana Riccio, segretario generale del ministero dell’Ambiente, Alberto Patruno, segretario nazionale dell’Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, ordini professionali e rappresentanti delle associazioni. (Ren)