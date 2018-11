Campania: la Regione promuoverà imprese e scuole a Milano (2)

- “La Giunta De Luca, che fin dal suo insediamento sta portando avanti politiche di promozione e sviluppo dei prodotti agroalimentari di eccellenza dei nostri territori acquisirà gli spot realizzati dagli studenti napoletani per proiettarli nello Show Room che la Regione Campania aprirà prossimamente a Milano” ha dichiarato Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica della Regione Campania a margine del PMI day che si è svolto all’Unione Industriali di Napoli. “Si tratta di spot molto efficaci ed incisivi perché di soli 90 secondi,tutti in lingua inglese e con un originale tocco di leggerezza” ha concluso Marchiello. Nel corso dell’incontro è stata inoltre lanciata la proposta di un gruppo di lavoro congiunto fra industriali, Regione e scuole per il coordinamento delle attività. (Ren)