Diritti: Cerutti, al lavoro per una società più aperta

- L'assessora regionale ai Diritti, Monica Cerutti, questa mattina ha incontrato bambini e bambine che hanno manifestato per le vie del centro, insieme a Unicef, in occasione della marcia per il 29esimo anniversario della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. “Hanno chiesto alla Regione di impegnarsi a garantire loro un futuro migliore: è quello che stiamo cercando di fare - ha detto Cerutti - . Non è un compito semplice. Stiamo lavorando affinché i nostri bimbi possano vivere in una società più aperta, più solidale, dove i diritti delle minoranze siano garantiti. Penso alle nostre leggi regionali contro le discriminazioni di sesso, etnia, religione, e contro la violenza sulle donne che stanno dando buoni frutti. Abbiamo approvato la Carta dei diritti della bambina. Tanto lavoro c’è ancora da fare, ma lo sguardo carico di fiducia di questi piccoli è per noi di stimolo per andare avanti”. (Rep)