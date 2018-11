Rifiuti: Borrelli-Gaudini (Verdi), progetto definitivo per nuovo sito compostaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Utilizziamo le polemiche create ad hoc in questi giorni dal ministro Salvini sulla costruzione di nuovi inceneritori in Campania per velocizzare progetti positivi e in linea col programma regionale di riutilizzo, riuso, raccolta differenziata dei rifiuti e compostaggio". Lo hanno dettoil consigliere regionale dei Verdi, commissione Terra dei Fuochi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini. Successivamente la presentazione del progetto si passerà alla gara per l'avvio dei lavori di costruzione. "Non dobbiamo fermarci di fronte alle provocazioni ma andare avanti più forti nelle argomentazioni. Seguiremo la linea politica che negli ultimi anni ha portato la regione Campania ad un forte miglioramento sia per la raccolta differenziata che per la percentuale di rifiuti" hanno concluso i consiglieri Borrelli e Gaudini.(Ren)