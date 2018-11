Napoli: bambini da tutto il mondo per ‘Marano Ragazzi Spot Festival’

- Partirà da Marano, alle 11 del 28 novembre su tutti i social network, con l’hashtag #giveavoicemaranofestival, l’onda che darà voce al bene, a chi voce non ha: un flusso di contributi filmati, di foto, di disegni, di partecipazione collettiva al messaggio che quest’anno segna la missione del Marano Ragazzi Spot Festival e che vuole riempire gli spazi della Rete, troppo spesso sono occupati dagli haters. Giunto alla XXI edizione, il festival della comunicazione sociale per i ragazzi – in programma dal 26 novembre al 2 dicembre – è stato presentato al Pan alla presenza di Alessandra Clemente Assessore ai giovani comune di Napoli, Rodolfo Visconti Sindaco Marano di Napoli, Don Tonino Palmese presidente Fondazione Pol.I.S. e Rosario D’Uonno direttore del Marano Ragazzi Spot Festival. “Vogliamo dare voce ai ragazzi, alle differenze, alla solidarietà, ai diritti, alla umanità - ha spiegato il direttore Rosario d’Uonno – Da oltre venti anni, per i giorni del festival, occupiamo con la cultura e con le scuole un territorio che vive di difficoltà, legati alla presenza di forti poteri camorristici. Quando a Marano si scoprì che gli assassini di Giancarlo Siano erano maranesi, venti anni fa, una ragazza in un compito scrisse: mi vergogno di essere nata qui. E un’altra scrisse: mi sono chiesta cosa è la camorra e mi sono risposta che la camorra è la vendetta della ignoranza. Ecco, questo è stato il nostro punto di partenza”. (segue) (Ren)