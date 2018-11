Napoli: bambini da tutto il mondo per ‘Marano Ragazzi Spot Festival’ (3)

- E ancora: Festivalteatro”rassegna di esperienze di teatro-educazione in collaborazione con AGITA; “Musicaalfestival”un concerto inaugurale e altri momenti musicali a cura del guppo MigrAngel e di Angelo Iossa autore della sigla “Giveavoice”; “Handi Film Festival” da Rabat, un focus sul cinema sociale del Marocco in collaborazione con la Fondazione SinaPsi;“Piccoli e Corti” dedicato alla valorizzazione del Cinema d’ animazione d’Autore. Il “Marano Spot Festival” è organizzato dal Consorzio Scuole Città di Marano e all’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival in partenariato con Libera e Fondazione Polis e sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e negli anni è stato insignito d’importanti riconoscimenti quali il Premio Alta Qualità per l’Infanzia nel 2009 e le Medaglie di rappresentanza del Presidente della Repubblica dal 2009 al 2018. Ma il “Marano Ragazzi Spot Festival” è un evento che coinvolge non solo giovani e studenti, ma l’intero comune in provincia di Napoli. In questa occasione le famiglie giocano un ruolo fondamentale. L'intera comunità cittadina è coinvolta nella sua realizzazione, la comunità scolastica ha al suo fianco in questo non facile compito le famiglie che ogni anno accolgono e accudiscono nelle proprie case centinaia di ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa (da tre anni si è costituita l’Associazione Mamme del festival). (Ren)