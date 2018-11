Rifiuti: Castellone (M5S), De Luca offende cittadini e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tutela della salute è la priorità che ha dato origine a tutte battaglie per il contrasto alla Terra dei Fuochi ed è il principio cardine che ha portato alla stesura del protocollo anti-roghi. Il coinvolgimento di pediatri e medici di medicina generale può' dare un contributo ulteriore al perfezionamento della banca dati sulle patologie oncologiche in Campania, al fine di mettere a sistema le metodiche di progetti per effettuare analisi epidemiologiche in coordinamento con il registro tumori territoriali. Ingiustificata la decisione di De Luca di non firmare questa parte del protocollo. Così come è paradossale che sia proprio il governatore della Campania a dare suggerimenti di metodo, essendo la regione clamorosamente in ritardo nei registri tumori fermi rispettivamente al 2013 a Napoli e al 2011 a Salerno". Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Igiene e Sanità Maria Domenica Castellone. (segue) (Ren)